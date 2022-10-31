31.10.2022
19:33
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Происшествия

В Якутске карантин: три собаки породы кане-корсо больны опасной инфекцией

В Якутске прекращён приём бездомных собак в городской приют от горожан. Власти города сообщают о санитарных мероприятиях по бруцеллезу, сообщает ЯСИА.

По информации руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Владимира Аммосова, при этом отлов по заявкам идёт в штатном режиме, вновь отловленные животные помещаются под карантин. «Выпуск собак в естественную среду в настоящий момент так же приостановлен», — сообщил руководитель СЭГХ Владимир Аммосов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о подтверждении опасной инфекции, которая может передаваться от собаки к человеку – бруцеллёза в одной из частных клиник. Заболевшими оказались три собаки породы кане-корсо. 28 октября Департамент ветеринарии Якутии провёл встречу с владельцами питомцев этой породы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы, которые направлены в Москву. Результаты ожидаются в течение 10 дней.
Руководитель Департамента ветеринарии республики Петр Петров заявил, что в Якутске введён карантин. В течение месяца запрещено проведение собачьих выставок и ярмарок.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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