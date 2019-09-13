В Якутске кадастровый инженер привлечен к ответственности

Прокуратура города Якутска провела проверку по информации Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) о результатах проведенного анализа решений о приостановлении государственного кадастрового учета.

Установлено, что членом Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров» в рамках исполнения заключенных соглашений изготовлены три межевых плана земельных участков без выезда на местность, с использованием картографического материала 1992-1993 г.г., без обоснования существования объектов, позволяющих определить местоположение границ участков.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, и только при отсутствии такого документа — исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании.

В результате некорректных действий кадастрового инженера местоположения двух земельных участков значительно изменены в связи с переносом в другой кадастровый квартал с более выгодным экономическим положением; обнаружено пересечение уточняемого земельного участка с границами земельного участка, внесенных в ЕГРН по сведениям другого межевого плана.

В связи с внесением кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план он по постановлению прокуратуры города по ч.4 ст.14.35 КоАП РФ привлечен к административной ответственности.

Кроме того, по представлению прокуратуры Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» провела проверку деятельности кадастрового инженера с применением в его отношении дисциплинарного взыскания.

Государственный кадастровый учет указанных земельных участков прекращен.