В Якутске к теплу подключили 3029 многоквартирных домов

В городе Якутске по данным на 14:00 часов 17 сентября к теплу подключили 3029 многоквартирных домов, что составляет 99,8% от общего числа МКД.

По информации, которая была озвучена на заседании с заместителем главы по жилищно-коммунальным вопросам Романом Сорокиным, без отопления остаются 5 жилых домов. В том числе 2 дома в микрорайоне Марха, где идут работы по замене систем отопления, и 3 дома в округе Строительный, которые относятся к ветхому аварийному фонду. Запуск тепла будет произведен в ближайшее время.

В штатном режиме идут работы по восстановлению и отработке заявок, поступивших в адрес управляющих компаний и Единую диспетчерскую службу.

«В ЕДДС на сегодняшний день поступило 341 обращение. В основном, они связаны с развоздушиванием системы отопления – это 319 заявок. 22 обращения связаны с течью теплоносителя, проводятся сварочные работы», — отчитались руководители округов.

По Автодорожному округу большинство обращений поступило из микрорайона Птицефабрика, по поводу недостаточной температуры теплоносителя. На место выехали представители АО «Теплоэнергия» и управляющей компании, проблема возникла в узле ввода, работы ведутся. Роман Сорокин дал поручение оперативно докладывать обо всех МКД, в которых запуск тепла проходит с отклонениями от графика.

Призываем горожан обращаться в свои управляющие компании и Единую диспетчерскую службу при возникновении вопросов с подачей отопления в МКД.

Представители управляющих компаний озвучили обеспокоенность горожан деятельностью регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Якутскэкосети» и санитарным состояние придомовых территорий. Роман Сорокин поручил составить обращение в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) и назначил совещание с участием ООО «Якутскэкосети».