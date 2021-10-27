В Якутске изъято мясо, содержащее опасный вирус

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) сообщает об обнаружении генетического материала ДНК вируса АЧС в мясной продукции в г. Якутске. 26 октября 2021 года ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» при проведении лабораторных исследований обнаружило генетический материал ДНК вируса АЧС в пробах свинины, отобранных у индивидуального предпринимателя в г. Якутске. Мясная продукция была произведена в Саратовской области. Мясная продукция изъята, в дальнейшем будут проводиться необходимые мероприятия. —



Фото: SAKHALIFE Источник: Пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх