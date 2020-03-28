В Якутске измерят пассажиропоток в «часы пик»

Вопрос транспортного сообщения Якутска с пригородными территориями обсудили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в в режиме видеоконференцсвязи в субботу, 28 марта.

В связи с удлинением графика движения пригородных автобусов, снятием нескольких машин с рейсов, главы администраций села Маган и поселка Кангалассы выразили обеспокоенность в связи с тем, что жители их территорий не смогут вовремя попасть утром на работу в город.

Глава города Сардана Авксентьева поручила директору ЯПАК Валерию Домотову еще раз провести мониторинг пассажиропотока на утренних рейсах на этих направлениях и, при необходимости, скорректировать графики.

«Принимая решение, вам нужно исходить из реальных потребностей горожан в таких поездках, а также разумного и эффективного использования автобусов. Но главное здесь – обеспечение безопасности людей, набивать пассажиров в салон, как в сельдей в бочке, нельзя», — резюмировала Авксентьева.