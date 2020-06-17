17.06.2020
12:54
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Якутск
В Якутске изменятся схемы движения автобусов № 2, № 3, № 5, № 25
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с капитальным ремонтом улицы Курнатовского c 18 июня 2020 года до 31 октября 2020 года изменены схемы движения городских автобусов № 2, № 3, № 5, № 25.
Источник: Якутск.рф
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