В Якутске изменят «двойные сплошные»

Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Якутска на днях рассмотрела вопрос изменения дорожной разметки на участках улиц с четырехполосным движением. Поводом для рассмотрения стали многочисленные обращения граждан и заявки организаций в связи с нанесением «двойной сплошной» на четырехполосных улицах.

В начале совещания комиссия под председательством и.о. заместителя главы Евгения Григорьева заслушала информацию ОГИБДД МУ МВД «Якутское» о состоянии аварийности на въездах и выездах с территорий, примыкающих к автодорогам. С января 2019 года в городе зарегистрировано 1611 ДТП, в результате которых погибли 2 человека, пострадали 298 человек. В том числе 65 ДТП произошло в момент въезда или выезда автотранспорта с прилегающей территории, со дворов, 21 человек получили ранения.

Основными участками совершения ДТП являются выезды домов по улице Лермонтова, 119, 31/2, 31/1, 52 и 100, по улице Дзержинского – выезды с домов номер 15, 22, 26, 33, 34, по Ойунского – выезды с домов номер 23, 19/1, 10, 11, 6/1, констатировали представители ГИБДД .

Напомним, в июне Управление дорог начало исполнять предписания от ГИБДД об устранении причин и условий, выразившихся в нарушении нанесения горизонтальной дорожной разметки 1.7 (прерывистая линия) в местах въезда и выезда с прилегающих территорий. Согласно требованиям, на улицах с 4-мя и более полосами были нанесены разметки 1.3 (двойная сплошная).

По словам начальника ОГИБДД Сергея Мартынова, после принятых мер отмечается сокращение ДТП на участках с нанесенными с двойными сплошными разметками по сравнению с прошлым годом, повышается также общая культура вождения автомобилистов.

Однако, в адрес Управления дорог Окружной администрации поступили многочисленные жалобы от недовольных водителей, испытывающих неудобство при въезде во дворы и выезде на дорогу из-за нанесенной двойной сплошной разметки. Люди вынуждены либо объезжать разметку за километры, либо нарушить ПДД, рискуя быть оштрафованными.

В июле, по поручению глава города Сарданы Авксентьевой комиссия по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД уже рассматривала возможность нанесения прерывистой разметки, разрешающей поворот налево, исходя из жалоб горожан и размещения социальных объектов.

На заседании межведомственной комиссии 15 августа комиссия рассмотрела возможность изменения дорожной разметки 1.3 – «двойная сплошная» на разметку 1.7 – «прерывистая линия» для въезда на прилегающие территории на следующих участках: пр. Ленина, 45, у кинотеатра «Лена»; пр. Ленина, 6/1 между 6/6; ул. Ойунского, 9 и 9/1; ул. Ойунского, 19к1 и 23, 25; ул. Белинского, 58; ул. Ярославского, 6/3; ул. Лермонтова, 90/2; ул Лермонтова, 38; ул. Автодорожная, 3,17а; ул. Автодорожная, 16/4; Вилюйский тракт, 3 км, 4/4; Вилюйский тракт, 5 км. Кроме того, комиссией были рассмотрены и приняты решения по вопросу изменения «двойной сплошной» на участках черырехполосных дорог по обращениям читателей новостного портала Ykt.ru. На порядка десяти участках разметка будет изменена.

Как отметил начальник Управления дорог Якутска Валерий Домотов, основным критерием при принятии решения об изменении двойной сплошной разметки на прерывистую является уровень аварийности. Принятое комиссией по безопасности дорожного движения решение об изменении дорожной разметки на участках с низким уровнем аварийности, после согласования, будет опубликовано на сайте Окружной администрации г. Якутска.