В Якутске изменится стоимость проезда в автобусах

С 1 января 2021 года проезд в автобусах города Якутска составит 30 рублей за наличный расчет. Проезд по социальным и школьным картам остается без изменений.

По информации руководителя НО «Союзавто» Андрея Косицского, оплата проезда по карте «Спутник» остается неизменной, повысится на 1 рубль только оплата транспортной и социальной картами. А также на 2 рубля повысится оплата за наличный расчет.

Таким образом, с 1 января 2021 года проезд в автобусах города Якутска составит 30 рублей за наличный расчет.

Увеличивается на 50 руб. стоимость проездных карт с разным количеством поездок:

— с лимитом 40 поездок на 60 дней (новая стоимость карты составит 850 рублей, было 800 руб.);

— 60 поездок на 60 дней (1150 рублей, было 1100 руб.);

— с лимитом 60 поездок на 30 дней (1050 рублей, было 1000 руб.).

Обращаем ваше внимание, что исключается оплата по проездным билетам с лимитом на 20 поездок на 60 дней.

К сведению горожан, проездные карты приобретенные до 31 декабря 2020 года действуют по тарифу 2020 года до окончания количества поездок.

Проезд по карте «Спутник» составит 23 рубля, по транспортной карте — 25 рублей, по виртуальной карте (мобильные приложения АСОП, QR, NFC) – 27 рублей, по банковской карте МИР и другими – 30 рублей.

«Следует отметить, что повышение стоимости проезда оправданы, так как мы в течение двух лет не повышали оплату за перевозку пассажиров. За это время значительно выросла цена и на ГСМ, и на запасные части», — прокомментировал Андрей Косицкий.

Аналогично с 1 января 2021 года повышается стоимость проезда внутри города на пригородных маршрутах МУП ЯПАК.

28 декабря первый заместитель главы города Евгений Григорьев провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен вопрос формирования стоимости проезда в общественном транспорте на городских и пригородных маршрутах на территории городского округа на 2021 год. По результатам совещания приняли решение до 31 декабря 2020 г. утвердить тарифы на внутригородские и пригородные перевозки пассажиров и багажа МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» на первое полугодие 2021 года. Также до июля 2021 года будет повторно рассмотрен вопрос стоимости проезда в общественном транспорте городских маршрутов на второе полугодие 2021 года.