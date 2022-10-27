В Якутске изменится схема движения автобусов № 5 и № 19

С 31 октября 2022 городские автобусы № 5 будут ездить по измененной схеме, маршрут будет сокращен от остановки «Манньыаттаах» и далее по улицам Стадухина, Курашова, Лермонтова, Каландаришвили, Чайковского, Кеши Алексеева и до конечной автобусной остановки «Медцентр». Также маршрутные автобусы № 5 будут заезжать через ул. Семена Данилова на ул. Космонавтов и ул. Пионерская.

Сокращенная схема движения городского маршрутного автобуса № 5:

с конечной остановки «Медцентр» по улицам Сергеляхское шоссе — Дежнева — Кулаковского – Белинского – Петровского — Орджоникидзе — Петра Алексеева — Семена Данилова – Космонавтов – Пионерская — Жорницкого — Хатын-Юряхское шоссе — Курнатовского — Можайского — Строда — Советская — Мархинская — до конечной остановки «Малая Марха».

Также с 31 октября 2022 года конечная автобусная остановка городского маршрутного автобуса № 19 будет перенесена с остановки «Техучасток» на «Паромную переправу», маршрут удлинен.

Кроме того, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска информирует, что с 27 октября 2022 года городской маршрутный автобус № 25 снова будет ездить до ул. Три Сосны.

Решение об изменении данных автобусных маршрутов принято на заседании комиссии по обследованию городских и пригородных маршрутов Окружной администрации города Якутска.

Отмечено, что жители микрорайона Марха, а также Малая Марха неоднократно жаловались на неудобства из-за долгого ожидания автобусов маршрута № 5. При сокращении схемы движения с существующим количеством подвижного состава интервал движения маршрутного автобуса нормализуется.

На сегодняшний день перевозчик маршрута № 5 испытывает острую нехватку водителей, из-за этого не все автобусы ежедневно выходят на маршрут, увеличивается интервал движения. При этом, маршрут № 5 — самый протяженный в городе, составляет порядка 27 км.