13.11.2020
16:26
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Якутск

В Якутске изменили условия введения в школах актированных дней

Кроме температуры воздуха теперь будут учитываться наличие и скорость ветра.

Управление образования столицы республики внесло изменения в положение, согласно которому вводятся актированные дни для школьников, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, занятия будут отменяться для учащихся с первых по пятые классы при температуре наружного воздуха без ветра -45 градусов (-44 градуса — при ветре от 1 м/с; -43 градуса – при ветре от 2 м/с; -42 градуса — при ветре от 3-5 м/с). Актированные дни будут действовать для школьников с первых по восьмые классы при -48 градусах (-47 градусов — при ветре от 1 м/с; -46 градусов – при ветре от 2 м/с; -45 градусов — при ветре от 3-5 м/с).

Полная отмена занятий для учащихся с первых по 11(12) классы будет вводиться при температуре -50 градусов (-49 градусов — при ветре от 1 м/с; -48 градусов – при ветре от 2 м/с; -47 градусов — при ветре от 3-5 м/с).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/usloviya-dlya-vvedeniya-aktirovannyix-dnej-v-shkolax-izmenili-v-yakutske
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