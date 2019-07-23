В Якутске будет изменен скоростной режим по улице Автодорожная

Межведомственной комиссией Окружной администрации города Якутска принято решение об изменении скоростного режима по ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до ул. Покровский тракт с 40 км/ч на 60 км/ч.

Данная мера применяется в целях увеличения пропускной способности по ул. Автодорожная. Также сообщаем, что изменение работы светофорного объекта на перекрестке ул. Автодорожная-Дежнева-Сергеляхское шоссе носит временный характер и будет изменен после завершения работ по капитальному ремонту ул. Красильникова.

Изменение вступает в силу с 23 августа 2019 года. Просим Вас соблюдать правила дорожного движения.

Также будут внесены изменения в работу комплексов фото-видео фиксации административных правонарушений.