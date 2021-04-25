25.04.2021
23:40
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Происшествия

В Якутске надругались над вечным огнем?

ЧП произошло в Якутске с вечным огнем на площади Победы:

Фото: главное фото SAKHALIFE
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