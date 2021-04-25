25.04.2021
23:40
343
Происшествия
В Якутске надругались над вечным огнем?
ЧП произошло в Якутске с вечным огнем на площади Победы:
Фото: главное фото SAKHALIFE
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.04.2021
32
26.04.2021
5387
25.04.2021
334
25.04.2021
1320
25.04.2021
1857
25.04.2021
229
25.04.2021
228
25.04.2021
804
25.04.2021
637
25.04.2021
306
25.04.2021
832
25.04.2021
590
25.04.2021
903
25.04.2021
1196
24.04.2021
465
24.04.2021
862
24.04.2021
320
24.04.2021
902
24.04.2021
317
24.04.2021
644
24.04.2021
368
24.04.2021
1348
24.04.2021
506
24.04.2021
1096
24.04.2021
661
24.04.2021
1486
24.04.2021
668
24.04.2021
302
24.04.2021
594
24.04.2021
1035
23.04.2021
1408
23.04.2021
499
23.04.2021
687
23.04.2021
372
23.04.2021
305
23.04.2021
460
23.04.2021
876
23.04.2021
261
23.04.2021
430
23.04.2021
308
23.04.2021
397
23.04.2021
765
23.04.2021
351
23.04.2021
535
23.04.2021
491
23.04.2021
443
23.04.2021
278
23.04.2021
411
23.04.2021
438
ТОП НОВОСТИ
20.04.2021
4302
20.04.2021
3076
21.04.2021
2666
20.04.2021
2620
21.04.2021
2415
20.04.2021
2306
21.04.2021
2298
23.04.2021
2089
20.04.2021
1946