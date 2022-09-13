В Якутске избраны меры пресечения трём лицам, обвиняемым во взяточничестве — Следком

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела в отношении специалиста административной комиссии ОА «Город Якутск» о получении должностным лицом взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в отношении двух лиц о даче взяток должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, сотрудник администрации получил от двух управляющих досуговыми заведениями и заведениями с массовым пребыванием людей взятки в общей сумме около 620 тыс. рублей. Денежные средства передавались при участии посредников за предоставление управляющим информации о планируемых рейдовых мероприятиях по выявлению незаконно функционирующих развлекательных центров на территории города Якутска в период пандемии.

В отношении посредников следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 291.1 УК РФ.

Судом удовлетворены ходатайства следователя СКР об избрании сотруднику окружной администрации и одному из взяткодателей меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй обвиняемый в даче взятки по решению суда помещен под домашний арест.

Расследование продолжается.