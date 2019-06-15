В Якутске избран председатель Молодежной администрации при главе города

В четверг, 13 июня состоялось первое собрание Молодежной администрации при главе города Якутска. Общественный орган создан распоряжением главы города Якутска в рамках государственной молодежной политики, создания условий для повышения социальной ответственности, расширения возможностей для эффективной самореализации и повышения потенциала молодежи.

Во вступительной речи заместитель главы-руководитель аппарата Окружной администрации Павел Кириллин отметил, что совместная работа с молодежью будет направлена на улучшение жизни горожан и гостей столицы. «Думаю, что проекты, которые защитили на деловой игре «МЭР-2019», будут реализованы Молодежной администрацией при главе города. Мы возлагаем на вас большие надежды», — подчеркнул Павел Николаевич.

Как сообщил начальник управления молодежи и семейной политики Константин Соколов, согласно положению в состав молодежной администрации вошли 30 выпускников игры «МЭР-2019» и 15 представителей общественных организаций, предприятий, студенческих движений.

«Во время Ысыаха Туймаады мы проведем фестиваль «Этнофест-2019». Следующими направлениями деятельности молодежной администрации станут развитие молодежного движения в округах и пригородах, которое поможет улучшить жизнь в нашем любимом городе, в планах также создание Молодежного центра», – поделился Константин Соколов.

Председателем Молодежной администрации по итогам голосования стал победитель игры «МЭР-2019», руководитель Молодежной биржи труда Сергей Егоров. Напомним, в День дублера в Окружной администрации Сергей Егоров замещал главу города. Поблагодарив за оказанное доверие, новоиспеченный председатель обещал оправдать доверие и в скором времени представить руководству города план работы.

Напомним, о планах по созданию Молодежной администрации при главе города Якутска было объявлено во время деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска» (МЭР-2019), который проходил в марте в седьмой раз. Игра «МЭР» призвана повысить эффективность научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития города Якутска и сформировать резерв управленческих кадров.