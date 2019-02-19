В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)

Глава города Сардана Авксентьева провела рабочее совещание по благоустройству и озеленению столицы в этом сезоне. В работе также приняли участие первый заместитель главы Владимир Фёдоров, ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Республики Саха (Якутия) Иван Слепцов, руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Виталий Чикачев и главный архитектор города Семен Сергеев.

В прошлом году силами управляющих компаний, предпринимателей, образовательных учреждений было посажено 1,5 миллиона цветов.

В этом году на благоустройство и озеленение города предусмотрено свыше 3 миллионов рублей, эти средства пойдут на озеленение таких объектов, как сквер Матери, Бульвар учителя, круговые развязки на улице Пирогова и Окружном шоссе.

Сардана Авксентьева подчеркнула, что проводить работы по озеленению необходимо по предварительно составленным проектам.

«Для начала я предлагаю взять один объект или одну улицу. Технологически грамотно подготовить почву и место рассадки. Рассмотреть возможность профессионального ухода за растениями. Вместо однолетних цветов, рассмотреть варианты посадки деревьев, газонов. Нам надо постепенно отказываться от тальника. Да, тальник неприхотлив, быстро разрастается, но увеличение количества аллергиков дает повод задуматься о целесообразности», — сказала мэр.

Свою помощь в реализации новых идей по благоустройству предложил ректор ЯГСХА Иван Слепцов. К слову, академия является неоднократным победителем городского конкурса «Миллион цветов». Ректор отметил, что ежегодно в рядах студенческих отрядов академии работает более 500 бойцов. Основной задачей стройотрядов является благоустройство и озеленение столицы.

Главный архитектор Семен Сергеев предлагает создавать более современные зеленые композиции.

«Улицы столицы являются лицом города. Наша задача провести хорошую работу по высадке зеленых насаждений, чтобы они многие годы радовали гостей и горожан. На смену крашеных ящиков с цветами должны прийти более качественные композиции».

В завершении участники сошлись во мнении, что необходимо сперва определить место для проектирования современного, европейского варианта благоустройства, чтобы жители смогли дать первоначальную оценку.