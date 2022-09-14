14.09.2022
06:45
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Погода
В Якутске из-за усиления ветра можно не отправлять детей школу
Согласно специализированному метеорологическому бюллетеню Гидрометеорологического центра в ближайшие дни с 13 по 15 сентября 2022 года намечается усиление ветра.
Управление образования Окружной администрации города Якутска напоминает, что по неблагоприятным метеоусловиям, при усилении ветра в г. Якутске и окрестностях, родители (законные представители) на свое усмотрение могут принять решение о посещении детьми школы на текущий день, уведомляя классного руководителя в случае неявки учащегося в школу.
Дополнительно напоминаем правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях:
- находясь в помещении рекомендуется закрыть окна, при необходимости отключить электричество.
- не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, рекламным щитам, ветхим строениям. При порыве ветра может произойти срыв конструкций кровли, необходимо обходить такие участки на безопасном расстоянии.
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Классным руководителям (особенно начальных классов) оповещать родителей о выходе ребенка из школы домой.
Фото: yakutskcity.ru.
Источник: Управление образования Окружной администрации города Якутска
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