06.10.2020
14:33
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Происшествия

ЧП: Сильный пожар на Строительном рынке Якутска

30 человек эвакуировали из-за пожара в здании строительного рынка в Якутске во вторник, 6 октября.

Как передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, возгорание произошло в Центре строительных материалов по улице Жорницкого.

«Огнем поврежден аппарат бесперебойного питания, оргтехника, компьютерный стол и стена в павильоне. Эвакуированы 30 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию возгорания привлекались 37 человек личного состава и восемь единиц техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/30-chelovek-evakuirovali-pri-pozhare-v-zdanii-stroitelnogo-ryinka-v-yakutske
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