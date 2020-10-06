06.10.2020
14:33
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Происшествия
ЧП: Сильный пожар на Строительном рынке Якутска
30 человек эвакуировали из-за пожара в здании строительного рынка в Якутске во вторник, 6 октября.
Как передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, возгорание произошло в Центре строительных материалов по улице Жорницкого.
«Огнем поврежден аппарат бесперебойного питания, оргтехника, компьютерный стол и стена в павильоне. Эвакуированы 30 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию возгорания привлекались 37 человек личного состава и восемь единиц техники.
Фото: SAKHALIFE.RU
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