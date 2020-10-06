ЧП: Сильный пожар на Строительном рынке Якутска

30 человек эвакуировали из-за пожара в здании строительного рынка в Якутске во вторник, 6 октября.

Как передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону, возгорание произошло в Центре строительных материалов по улице Жорницкого.

«Огнем поврежден аппарат бесперебойного питания, оргтехника, компьютерный стол и стена в павильоне. Эвакуированы 30 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара – короткое замыкание. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию возгорания привлекались 37 человек личного состава и восемь единиц техники.