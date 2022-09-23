В Якутске из-за несанкционированных земляных работ повреждена кабельная линия

Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»ведут восстановительные работы на кабельной линии 6 кВ «ГПИ» в городе Якутске, поврежденной сторонней организацией в результате несогласованных земляных работ. Оперативными переключениями все потребители перезапитаны по резервным распределительным сетям. Ограничений электроснабжения нет. Энергетикам предстоит восстановление кабеля для подключения действующей линии по постоянной схеме.

22 сентября в 17:36 отключилась кабельная линия 6 кВ «ГПИ» с РП-2 в районе старого города. Под ограничение попали потребители, проживающие по улицам Аммосова и Ярославского. При осмотре обнаружены несанкционированные земляные работы, выполняемые сторонней организацией. На месте происшествия при помощи специализированной техники проводились работы по копке канализационной траншеи. Информация об инциденте передана в соответствующие службы.

Энергетики в очередной раз напоминают, что запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновение пожаров. Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.