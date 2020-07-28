В Якутске из окна выпал ребенок

Проводится доследственная проверка.

27 июля в медицинское учреждение доставлена малолетняя девочка, 2017 г.р., которая выпала из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Лермонтова г. Якутска.

Установлено, что ребенок облокотился о москитную сетку, установленную на окно, которая не выдержала вес тела ребенка. В момент происшествия мать находилась в другой комнате квартиры.

Следственное управление призывает родителей, а также иных лиц, под чьим присмотром находятся несовершеннолетние, быть более внимательными по отношению к детям и не оставлять их без присмотра даже на короткий промежуток времени.

Тщательным образом контролируйте местонахождение детей, разъясняйте правила поведения в опасной близости от открытых окон и балконов. В целях безопасности следует установить на окна специальные замки, фиксаторы и другие механизмы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно или балконную дверь.

Не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник. Помните, что москитная сетка не защитит ребёнка от падения!