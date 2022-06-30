В Якутске с 12 этажа выпал 5-летний ребенок — его поймал мужчина!

Из окна 12 этажа жилого дома по ул. Лермонтова, 49 в Якутске выпал ребенок 4-5 лет. Об этом тгк КримЯкутия сообщили очевидцы, вызвавшие скорую помощь. До медиков им удалось дозвониться не с первого раза.

По факту падения ребенка из окна многоэтажного жилого дома по ул. Лермонтова на место незамедлительно выехали сотрудники отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Следователи СКР работают на месте падения малолетнего ребёнка из окна высотного дома в городе Якутске

На место происшествия выехали следователь СО по городу Якутску и следователь-криминалист СУ СК России по Республике Саха (Якутия), которые в рамках процессуальной проверки проводит осмотр места происшествия.

На данный момент установлено, что 5-летний ребёнок, оставшийся без присмотра взрослых, добрался до балкона, при помощи подручных предметов поднялся до уровня окна и выпал наружу. Мальчика удалось поймать прохожему. Ребенок и мужчина госпитализированы в медицинское учреждение. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

По рассказам очевидцев

На спасение ребенка, повисшего на балконе 12 этажа дома, бросился сосед, который в это время возвращался домой, забрав своих детей с детского сада. Он хотел поймать ребенка на руки, сообщает тгк КримЯкутия, ссылаясь на информацию очевидцев. Получилось у него это или нет до конца неясно, так как все произошло мгновенно и очевидцы упустили этот момент. Однако мужчина после падения ребенка не смог подняться до приезда медиков,а также у него сломана рука. Сообщают, что скорее всего ребенок упал прямо на грудь мужчины. Его госпитализировали в медучреждение. Ребенка увезли в реанимацию. В данное время полиция производит выемку с видеокамер.