В Якутске из магазина украли полмиллиона рублей

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился владелец магазина с сообщением о краже. Он пояснил, что во время ревизии была выявлена недостача крупной суммы денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже денежных средств причастен один из работников магазина — 36-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый на протяжении трех месяцев незаметно похищал разные суммы. Злоумышленник ночью возвращался на рабочее место и похищал деньги из кассы. В общей сумме он успел похитить 540 тысяч рублей. Похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.