В Якутске из ковидного отделения выписан 97-летний ветеран!

Из Якутской Республиканской клинической больницы выписан ещё один пациент, выздоровевший от новой коронавирусной инфекции — ветеран Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Березкин, 97-летний житель Якутска.⠀ ⠀ ⠀

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