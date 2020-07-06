06.07.2020
18:00
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Коронавирус

В Якутске из ковидного отделения выписан 97-летний ветеран!

Из Якутской Республиканской клинической больницы выписан ещё один пациент, выздоровевший от новой коронавирусной инфекции — ветеран Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Березкин, 97-летний житель Якутска.⠀


Фото: https://www.instagram.com/p/CCS2Hgzooek/
Источник: https://www.instagram.com/p/CCS2Hgzooek/
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