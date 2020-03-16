В Якутске из горящего магазина эвакуировано 25 человек

16 марта 2020 в 08.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Автодорожная в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через шесть минут, из-под кровли был виден дым.

В результате пожара огнем частично повреждена кровля на общей площади 40 кв.м. Эвакуировано 25 человек. Предположительная причина — короткое замыкание электрокабеля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 8 единиц техники, 35 человек личного состава.