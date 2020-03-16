16.03.2020
12:20
141

Происшествия

В Якутске из горящего магазина эвакуировано 25 человек

16 марта 2020 в 08.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Автодорожная в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через шесть минут, из-под кровли был виден дым.

В результате пожара огнем частично повреждена кровля на общей площади 40 кв.м. Эвакуировано 25 человек. Предположительная причина — короткое замыкание электрокабеля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 8 единиц техники, 35 человек личного состава.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх