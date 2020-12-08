В Якутске из горящего дома эвакуировали 8 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за сутки:

07 декабря 2020 г. в 00.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Ленина в п. Сангар Кобяйского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, автомобиль горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1,5 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается.

07 декабря 2020 г. в 02.43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем Ниссан на ул. Автодорожная в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, гараж горел открытым огнем. В результате пожара гараж и автомобиль повреждены на общей площади 55 кв.м. Причина, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается.

07 декабря 2020 г. в 02.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в котельной на ул. Космачева в г. Алдан. На момент прибытия пожарного подразделения, через две минуты, из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

07 декабря 2020 г. в 08.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на ул. Гагарина в г. Мирный. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено на площади 1,5 кв.м. Причина, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

07 декабря 2020 г. в 09.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозной постройке на ул. Пионерская в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, из строения шел дым. В результате пожара строение повреждено на площади 10 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается.

07 декабря 2020 г. в 11.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Пионерская в с. Бердигестях Горного района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 24 кв.м. Причина, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается.

07 декабря 2020 г. в 15.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в вахтовом поселке Эльга Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел автомобиль Белаз. В результате пожара огнем повреждено: кабина, двигатель и колеса на общей площади 35 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 декабря 2020 г. в 20.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Солдатова в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения был запах дыма в подъезде. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на площади 3 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 декабря 2020 г. в 22.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Школьная в с. 1-Абага Олекминского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара гараж поврежден на площади 30 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

07 декабря 2020 г. в 22.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на улице Ильменская в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения горела квартира. В результате пожара огнем повреждена квартира № 1 на площади 20 кв.м. Эвакуировано 8 человек. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!