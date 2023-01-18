Происшествия
В Якутске из гаража похитили древние ценности
Тысячелетия пролежавшие в вечной мерзлоте бивни мамонта были варварски похищены из гаражного бокса жителя Якутии, имеющего лицензию на пользование недрами. Злоумышленники прибрали к рукам 22 фрагмента ценного палеонтологического ископаемого весом 78 кг и стоимостью 120 тысяч рублей. Предприниматель обратился в полицию и вскоре подозреваемые были задержаны.
Оперативники выяснили, что заявитель разместил в сети объявление о продаже щепы редкого ископаемого материала. На него откликнулись предполагаемые покупатели, в роли которых выступали задержанные граждане.
Договорившись о встрече, они приехали к продавцу, который продемонстрировал свой товар. Пообещав подумать, клиенты уехали. Этой же ночью злоумышленники вернулись в гаражный кооператив, прицепили трос к навесному замку и, потянув его автомобилем, взломали ворота бокса. Краденое сообщники сбыли по объявлению за 39 тысяч рублей.
Следователем МУ МВД России «Якутское» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает тгк МВД МЕДИА
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