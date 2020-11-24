В Якутске из аварийного дома эвакуировали 20 человек
Напомним, в жилом доме по ул. Рыдзинского, 15, произошел пожар. Пожарными эвакуировано 20 человек.
«На данный момент без потерь, погибших и пострадавших нет. Разведка продолжается. Сильное задымление, насколько повреждены квартиры сказать пока невозможно. Все службы на месте, пожарные прибыли своевременно», — сообщил оперативную информацию руководитель Управления ГО и ЧС г. Якутска Виталий Бобинов, находящийся на месте пожара.
На месте находится автобус для обогрева, жильцы дома размещены у знакомых. Информация о возможных пострадавших уточняется. Тушение продолжается.
«В этих домах не было пожарной сигнализации, установка была запланирована в следующем году. Сейчас рядом стоит наш автобус для обогрева эвакуированных из дома жильцов», — прокомментировал руководитель Строительного округа Савва Михайлов.
В доме 16 квартир, из них 5 — муниципальные. Прописаны 61 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Решается вопрос об оказании необходимой помощи погорельцам. В августе 2020 года дом был признан аварийным.
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