В Якутске исправят систему отопления дома после жалобы жителя

ЦУР Якутии зафиксировал жалобу жительницы дома №9 по улице Ярославского города Якутска о низкой температуре в квартире в зимнее время. Жалоба была передана в управляющую компанию дома — ООО «Ярославское».

После проведенной проверки УК сообщили, что имеется необходимость ремонта системы отопления дома.

Оказалось, что зимой провести ремонт невозможно — потребуется отключение отопления по всему дому. УК заверила, что работы проведут в летнее время, включая плановый капитальный ремонт.

УК возместила автору жалобы расходы на электричество за использование отопительных приборов, которыми вынужденно пользовалась жительница дома.

С ноября 2021 года к сервису «Госуслуги. Решаем вместе» присоединились управляющие компании Якутска. Благодаря этому проблемные вопросы горожан стали решаться быстрее.