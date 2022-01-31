31.01.2022
17:14
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Якутск

В Якутске исправят систему отопления дома после жалобы жителя

ЦУР Якутии зафиксировал жалобу жительницы дома №9 по улице Ярославского города Якутска о низкой температуре в квартире в зимнее время. Жалоба была передана в управляющую компанию дома — ООО «Ярославское». 

После проведенной проверки УК сообщили, что имеется необходимость ремонта системы отопления дома. 

Оказалось, что зимой провести ремонт невозможно — потребуется отключение отопления по всему дому. УК заверила, что работы проведут в летнее время, включая плановый капитальный ремонт. 

УК возместила автору жалобы расходы на электричество за использование отопительных приборов, которыми вынужденно пользовалась жительница дома. 

С ноября 2021 года к сервису «Госуслуги. Решаем вместе» присоединились управляющие компании Якутска. Благодаря этому проблемные вопросы горожан стали решаться быстрее.

Фото: SAKHALIFE
Источник: ЦУР Якутии
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