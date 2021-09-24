В Якутске ищут желающих танцевать

Танцевальный ансамбль «Аяврина» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского объявляет набор талантливых мужчин и женщин, желающих танцевать танцы народов Севера! На занятиях Вы сможете: — узнать традиции и праздники народов Севера; — разучить народные танцы; — познакомиться с народным бытом. Возрастные категории: — 35-45 лет — 45-60 лет. Руководитель, хореограф танцевального ансамбля «Аяврина» — Саргылана Алексеева. Дата и место проведения кастинга: 27 сентября 18 часов, Дом дружбы народов им.А Е. Кулаковского, балетный зал N321, 3 этаж. г. Якутск ул. Пояркова, д.4. С собой иметь удобную форму, сменную обувь (чешки, кроссовки). Предварительная запись по телефону 89142391000. Если Вы любите и хотите научиться танцевать, то с удовольствием ждём Вас!

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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