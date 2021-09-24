В Якутске ищут желающих танцевать
Танцевальный ансамбль «Аяврина» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского объявляет набор талантливых мужчин и женщин, желающих танцевать танцы народов Севера!
На занятиях Вы сможете:
— узнать традиции и праздники народов Севера;
— разучить народные танцы;
— познакомиться с народным бытом.
Возрастные категории:
— 35-45 лет
— 45-60 лет.
Руководитель, хореограф танцевального ансамбля «Аяврина» — Саргылана Алексеева.
Дата и место проведения кастинга:
27 сентября 18 часов, Дом дружбы народов им.А Е. Кулаковского, балетный зал N321, 3 этаж.
г. Якутск ул. Пояркова, д.4.
С собой иметь удобную форму, сменную обувь (чешки, кроссовки).
Предварительная запись по телефону 89142391000.
Если Вы любите и хотите научиться танцевать, то с удовольствием ждём Вас!
+7 (999) 174-67-82