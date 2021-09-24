24.09.2021
14:06
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Культура

В Якутске ищут желающих танцевать

Танцевальный ансамбль «Аяврина» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского объявляет набор талантливых мужчин и женщин, желающих танцевать танцы народов Севера!

На занятиях Вы сможете:

— узнать традиции и праздники народов Севера;

— разучить народные танцы;

— познакомиться с народным бытом.

Возрастные категории:

— 35-45 лет

— 45-60 лет.

Руководитель, хореограф танцевального ансамбля «Аяврина» — Саргылана Алексеева.

Дата и место проведения кастинга: 

27 сентября 18 часов, Дом дружбы народов им.А Е. Кулаковского, балетный зал N321, 3 этаж.

г. Якутск ул. Пояркова, д.4.

С собой иметь удобную форму, сменную обувь (чешки, кроссовки).

Предварительная запись по телефону 89142391000.

Если Вы любите и хотите научиться танцевать, то с удовольствием ждём Вас!

                                                                                        

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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