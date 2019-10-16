16.10.2019
19:41
89
Происшествия
В Якутске ищут владельцев «одноруких бандитов»
Полиция изъяла шесть «одноруких бандитов», замаскированных под терминалы оплаты.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» было выявлено 6 фактов незаконной игорной деятельности.
Установлено, что в барах по ул. Б.Марлинского и ул. Петровского, а также в магазинах, расположенных на улицах Кальвица, Лермонтова, Горького и по Покровскому тракту, под видом терминала оплаты были поставлены игровые терминалы.
На месте изъяты игровые терминалы. Полицией устанавливаются владельцы техники, проводится проверка.
Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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