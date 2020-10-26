В Якутске ищут пропавшего вахтовика

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Расторгуева Вениамина Вениаминовича 1971 года рождения, уроженца города Архангельска, который в июле 2020 года уехал на заработки в город Якутск и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Расторгуева Вениамина Вениаминовича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (960)015-53-33, 8 (8182) 68-71-24, 63-23-46 или 02.