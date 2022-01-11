В Якутске ищут место для будущих братских могил



В связи с вступлением в силу с 1 февраля нового ГОСТ массовых погребений умерших, на территории ГО «город Якутск» определяют место размещения будущих братских могил. В отдельных крупных городах России уже определены потенциальные места братских могил на случай, если штамм ковида «омикрон» выйдет из под контроля властей.



Впервые в России разработан и внедрен новый ГОСТ о срочном захоронении трупов. Документ опубликован на сайтах правовой информации и МЧС и вступает в силу с 1 февраля 2022 года (https://www.mchs.gov.ru/uploads/document/2021-12-29/30c35f386d81ec343c5c8d1d9af5cd1b.pdf)

Согласно ГОСТу, площадь участка захоронений не должна превышать 40 га. Не разрешается хоронить возле водных объектов, рядом с жилыми домами — минимальное разрешенное расстояние 300 метров. Расстояние между телами погибших по ГОСТу должно составлять не менее 0,5 м по вертикали и горизонтали.

По регламенту выбрать участок для массовых захоронений должен главный архитектор совместно с муниципалитетом и Роспотребнадзором.

Обсуждается выделение мест под массовое погребение в районах: Марха (улица Лобановка), Покровский тракт (рядом с СОНТ «Хлебное»), местность рядом с ипподромом АГАТУ.

Напомним, что «Спутник V» признана самой эффективной вакциной против омикрон-штамма ковида.

Фото ГОСТ Р 42.7.01–2021



