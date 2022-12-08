В Якутске иностранец пытался дать взятку полицейскому

В Республике Саха (Якутия) осужден иностранный гражданин за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

Мировым судом в г. Якутска Республики Саха (Якутия) постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Армения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

Судом установлено, что в октябре 2022 года в здании аэропорта «Якутск» сотрудниками полиции выявлен гражданин Республики Армения, который совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, выразившееся нарушении установленного порядка пребывания иностранным гражданином в Российской Федерации.

Во избежание привлечения к административной ответственности иностранный гражданин попытался передать сотруднику полиции 8000 рублей, однако полицейский денежные средства принять отказался, уведомил оперативного дежурного о попытке передачи ему взятки.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.