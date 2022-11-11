В Якутске иномарку занесло — пострадали два пешехода

10 ноября около 20:02 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о наезде на пешеходов. На место происшествия был направлен автопатруль ДПС. При проверке установлено, что 10 ноября в 20:00 водитель, управляя автомобилем Тойота Премио, двигаясь по ул. Очиченко со стороны ул. Кржижановского, не справившись с рулевым управлением, выехал в правую сторону, где совершил наезд на двух пешеходов. Далее совершил наезд на пешеходное ограждение, после на ограждение частного дома и совершил наезд на линию тепловых сетей. Прибывшая скорая медицинская помощь доставила пешеходов в больницу с различными переломами и ушибами.

18-летний водитель имеет водительское удостоверение категории «В, В1,М», стаж вождения с 10 января текущего года. По проведенному освидетельствованию на состояние опьянения результат — 0.00 мг/л. По данным базы Госавтоинспекции, за 1 год за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекался.

Со слов водителя следует, что шел сильный снег, асфальт был скользкий, его «подрезал» автобус. При этом его машину занесло в правую сторону, и он совершил наезд на пешеходов.