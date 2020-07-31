В Якутске иномарка сбила парня на велосипеде

За уходящую неделю на территории г. Якутска и его пригородах было зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими, где 9 человек получили различные травмы из них 1 ребенок.

29 июля примерно в половине 10 утра, возле дома №78А по ул. Автострада 50 лет Октября, 19-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Корона Премио» следуя по Автостраде 50 лет Октября в сторону ул. Севастопольская, при перестроении не предоставил преимущество мотоциклу «Сузуки Бандит» под управлением 27-летнего водителя, который следовал в попутном направлении по крайней правой полосе, в результате водитель мотоцикла совершил опрокидывание.

В результате ДТП прибывшая на место аварии бригада скорой помощи, доставила мотоциклиста с множественными ушибами в медучреждение где после осмотра ему было назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения мотоциклиста следует, что когда он двигался по ул.Автострада 50 лет октября, в сторону Аэропорта, со скоростью примерно 40-50 км/ч по крайней правой полосе. В левом ряду ехала автомашина «Тойота Корона Премио» и его резко подрезала, повернув в его ряд и уходя от столкновения он упал на правый бок. Стоит отметить, что мотоциклист был экипирован мотошлемом, который позволил избежать более серьезных травм. При проверке водителя мото «Сузуки Бандит» по базе ГИБДД, было установлено, что к административной ответственности за 2020 год он привлекался 4 раза: — по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ – 2 раза; — по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ – 2 раза. А также в отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление ТС не имея категории, по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление ТС без регистрации и по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за управление ТС без страховки.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится проверка.

В первую очередь следует помнить о существовании мотоциклистов и ожидать их появления на проезжей части. Двухколёсный транспорт легко оказывается в «мёртвой зоне», поэтому автомобилисту необходимо быть предельно внимательным при любых манёврах и перестроениях, оценивать обстановку позади автомобиля. Следует держать достаточную дистанцию и боковой интервал до мотоциклиста, так как автомобиль при движении создаёт завихрения. Такой воздушный поток может буквально сдуть сравнительно неустойчивое двухколёсное транспортное средство. Важно помнить, что у самого мотоциклиста обзор существенно ограничен – его суживает шлем, а зеркала заднего вида могут сильно вибрировать при движении.

Мотоциклист должен сам понимать, что подвержен серьёзному риску, и поэтому действовать максимально осторожно, строго соблюдая Правила. Необходимо постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, быть внимательным при проезде перекрёстков, не допускать резких манёвров, к которым могут быть не готовы другие участники дорожного движения. Водителю мототехники очень важно быть заметным на дороге – для этого на транспортном средстве всегда должны быть включены внешние световые приборы.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан всегда соблюдать Правила, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Во время мотосезона, когда на дорогах множество двухколёсных транспортных средств, автомобилистам необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности.

30 июля в 15 часов 38 минут в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о ДТП возле дома № 25/1 на ул. Каландаришвили.

Предварительно установлено, что 30 июля около 15 часов 30 минут на ул. Каландаришвили возле дома №25/1, 36-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Марк 2», при выезде с прилегающей территории на ул. Каландаришвили с правым поворотом в сторону ул. Ойунского не уступил дорогу 22-летнему велосипедисту, следовавшему на велосипеде по ул. Каландаришвили по встречной полосе со стороны ул. Ойунского, в результате чего произошло столкновение велосипедиста с транспортным средством «Тойота Марк 2».

В результате ДТП велосипедист получил ушиб левого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о том, что согласно ПДД допускается движение велосипедистов, только по правому краю проезжей части, по ходу движения ТС, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, либо отсутствует возможность двигаться по ним.