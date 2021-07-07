В Якутске идёт реконструкция овощехранилища на пять тысяч тонн

Вопросы взаимодействия с Федеральным агентством по государственным резервам РФ и использования материальных ценностей госрезерва обсудили в рамках выездного совещания премьера Якутии Андрея Тарасенко с участием АО «Якутоптторг» и руководителей министерств республики.

Ранее сообщалось, что Росрезерв планирует совместно с республикой реализовать проект по использованию материальных запасов Росрезерва в целях завоза социально значимых продовольственных товаров для жителей арктических и северных районов.

Андрей Тарасенко ознакомился с ходом реконструкции овощехранилища на 5000 тонн в районе грузового терминала Речпорта, где идёт приём и отправка картофеля и овощей. Это единственное овощехранилище такого объёма в республике. Реконструкция склада-пятитысячника позволит стабилизировать цены на продовольствие и поддержать местных производителей.

В 2020 году на складе произвели монтаж ограждений и покрытий отсека для хранения картофеля. Как рассказал генеральный директор Якутоптторга Николай Алексеев, это позволило закупить больше картофеля у местных сельхозкооперативов и реализовать весь объём продукции в северных районах и на территории Якутска по устойчивой цене.

В 2021-2022 гг. планируется обустройство отсека для хранения овощей и фруктов, а также установка холодильных камер.

Всего в навигацию 2021 года планируется завезти свыше 4870 тонн продовольствия и сельхозпродукции.

Обеспечивать сохранение и свежесть продуктов на местах, а также организовывать обратную загрузку будут на базе торгово-логистических центров, которые создаются в арктических районах республики по поручению Главы Якутии Айсена Николаева.