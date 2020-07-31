В Якутске идут ремонтные работы на 25 объектах БКАД

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в городе Якутске проходит капремонт, ремонт, строительство и реконструкция 25 объектов.

На улице Губина выполнены работы по бетонированию бордюрного камня на участке от улицы Федора Попова до улицы Богатырева, выносу опор освещения, устройству газовой магистрали, фрезерованию, устройству основания. На сегодня ведутся работы по устройству тротуаров, бордюрного камня, планировки верха земляного полотна.

На улице Свердлова выполнены подготовительные и демонтажные работы, фрезерование, работы по замене грунта основания, устройству основания, пусконаладочные работы АБЗ. На сегодня ведутся работы по устройству покрытия и бордюрного камня.

На улице Курашова выполнены демонтажные работы и фрезерование на 40 %. Ведутся работы по устройству бордюрного камня и тротуаров.

На улице Петровского выполнены демонтажные работы, демонтаж бордюрного камня. Ведутся работы по фрезерованию и устройству тротуаров.

На подъездной дороге к микрорайону «Три сосны» от Вилюйского тракта выполнены работы по фрезерованию, замене слабых грунтов основания, выносу электросетей на 50 % и опор освещения на 50 %. На сегодня ведутся работы по устройству основания, установке бордюрного камня, выносу электрический сетей.

На улице Орджоникидзе ведутся подготовительные и демонтажные работы.

На улице Лонгинова выполнены подготовительные работы и демонтажные работы, фрезерование, установка бордюрных камней 80 %, устройство щебеночного основания 35 %, планировка верха основания 35 %. Ведутся работы поустановке бордюрных камней, устройству щебеночного основания.

На улице Кеши Алексеева выполнены подготовительные и демонтажные работы, фрезерование, работы по устройству футляра сетей водоснабжения. Ведутся работы по установке дорожных бортовых камней и выборка грунта под конструктив дорожной одежды.

На улице Воинская выполнены подготовительные и демонтажные работы, фрезерование,установка опор связи. На сегодня ведутся установка дорожных бортовых камней, установка опор линии наружного освещения, переустройство кабельных сетей электроснабжения, процедура переподключения подземного кабеля, переустройство газовых сетей, устройство основания дорожной одежды, выборка грунта под конструктив дорожной одежды на втором участке.

На Окружном шоссе выполнены подготовительные работы и установка опор ЛЭП. Ведутся работы по фрезерованию, вырубке насаждений, отсыпка основания для велодорожек и тротуаров.

На улице Курнатовского выполнены подготовительные работы, работы по устройству водопропускной трубы, прокладке подземных коммуникаций. Ведутся работы по устройству водопропускных лотков, укладке бордюрного камня.

На кольцевой развязке Петра Алексеева – Стадухина – Пирогова выполнены демонтажные работы на 50 %, вынос временных реперов и ГРО, изготовление отбойников, опор освещения, подготовка кабельной продукции, установка отбойников, демонтажные работы, заготовка материала. Ведутсяземляные работы по газопроводу, монтаж бордюров, вынос электросетей, вынос сетей связи и газоснабжения, устройство тротуаров,

На пересечении улиц Пояркова – Курашова, Пояркова – Петра Алексеева выполнены работы по выносу временных реперов и ГРО, выносу сетей связи, выносу сетей электроснабжения, выносу сетей водопровода, демонтажные работы на 75 %. Ведутся демонтажные работы, устройство тротуаров, устройство бордюров, устройство основания земляного полотна в местах уширения, устройство бордюрного камня, фрезерование.

На кольцевой развязке «Гимеин» выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по замене грунта основания, корректировка проекта. На сегодня ведутся работы по установке бордюрного камня, переносу сетей связи, работы по сетям канализации, устройству брандмауэрной стенки.

В селе Пригородный на улице Новая выполнены подготовительные и демонтажные работы, устройство основания методом холодного ресайклинга, устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж опор освещения, асфальтирование площадки для разворота автобусов, нанесение разметки, замена светильников на существующих опорах. Ведется установка светильников на новых опорах.

В селе Хатассы на улицах Аржакова и Совхозная выполнены подготовительные и демонтажные работы, устройство основания методом холодного ресайклинга, устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

В селе Маган на улицах Алымова и Кирова выполнены работы по переустройству водопропускных труб, демонтаж сетей летнего водоснабжения и тепловых сетей, устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, устройство и выравнивание основания, укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси и асфальтирование автобусных карманов. На сегодня ведутся работы досыпке обочин.

В селе Кангалассы на улицах Лесная и Объездная выполнены подготовительные и демонтажные работы, устройство выравгивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, устройство основания методом холодного ресайклинга.

В селе Тулагино на улицах Связистов, Уваровской и Порядина выполнены подготовительные работы, устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, устройство основания методом холодного ресайклинга. На сегодня ведется устройство асфальтобетонного покрытия.

«Сейчас мы акцентируем внимание на отстающих объектах по асфальтированию. Напряженная ситуация наблюдается на кольцевой развязке «Гимеин», на улицах Курашова, Петровского, Три Сосны и Курнатовского, поэтому мы договорились с Сарданой Владимировной Авксентьевой ежедневно посещать проблемные объекты, мониторить и контролировать. С небольшим опережением работы ведутся на улице Губина, идем ровно по графику на перекрестке Курашова – Пояркова, на улице Лонгинова, а также в пригородах. Там завершены улицы Новая в селе Пригородное, завершается асфальтирование в Магане. Сегодня мы также завершили асфальтирование улицы Связистов в Тулагино», — сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 км 560 метров автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок, всего 28 объектов, из них 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 миллиарда рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 204,5 километра дорог.