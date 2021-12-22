В Якутске идут масштабные сборы

В 10.00 (якт) поступил сигнал о пожаре в доме культуры им. Ю.А. Гагарина. К месту вызова оперативно прибыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона и немедленно приступили к поиску пострадавших. В ходе разведки был обнаружен один статист, его передали в карету скорой помощи, после чего пожарные провели боевое развертывание и ликвидировали очаг пожара, расположенный в кинозале.

В Якутске второй день идут учебно-методические сборы руководителей и ответственных лиц территориальной подсистемы РСЧС республики. В рамках мероприятия проходят занятия с должностными лицами, практические учения пожарных, состоялся круглый стол по вопросам исполнения государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, а также встречи с представителями надзорных органов. В сборах принимают участие руководители противопожарных гарнизонов, главные государственные инспектора районов Якутии в области государственного пожарного надзора и инспекции по маломерным судам, главы муниципальных образований — председатели КЧС и ОБ районов.

Вопросы весеннего половодья, пожароопасного сезона 2021 г. и итоги деятельности по реализации государственной политики в области гражданской обороны обсудили на круглом столе. Впервые в мероприятии приняли участие представители научного сообщества. Добавим, что подготовка к сезонным рискам 2022 года уже началась, проводится комплекс мероприятий и дополнительно в следующем году к работе активно подключат добровольные пожарные команды.