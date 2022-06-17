В Якутске идет ярмарка национальной одежды и аксессуаров к Ысыаху

В преддверии национального праздника «Ыhыах Туймаады-2022» Окружная администрация города Якутска с 17 июня по 19 июня проводит традиционную ярмарку «Саха танаhа». На площади Орджоникидзе в течение 3 дней можно приобрести якутские национальные наряды, украшения и аксессуары для посещения национального праздника «Ысыах Туймаады-2022». В ярмарке участвуют народные мастера и самозанятые граждане с собственной продукцией.

Фото: Семен Винокуров Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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