В Якутске идет подготовка к проведению Всероссийской переписи населения

В городе Якутске полным ходом идет подготовка к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В каждом округе и пригороде созданы переписные участки, определяется состав переписчиков, упорядочивается адресное хозяйство.

В городе Якутске полным ходом идет подготовка к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В каждом округе и пригороде созданы переписные участки, определяется состав переписчиков, упорядочивается адресное хозяйство.

В Октябрьском округе создано 15 переписных участка, планируется набрать 83 переписчика счетного участка, 12 переписчиков стационарного участка и 12 контролеров. На территории Октябрьского округа всего имеется 358 домов, из них 240 каменных, 32 деревянных многоквартирных дома и 86 ИЖС. Вновь возведено 3 дома. По данным последней ВПН-2010 в округе проживает 40 824 человека. В рамках переписи населения актуализируются адреса, проводится работа по информированию населения через социальные сети на официальной странице Инстаграм, а также в мессенджере Whatsapp.

В Сайсарском округе создано 12 переписных участка, в работе будет задействовано 93 переписчика, 13 контролеров. На территории Сайсарского округа 586 домов, проживает около 39 000 жителей. Информирование населения о предстоящей переписи населения ведется на стенде в администрации ТОУ, а также на официальной странице Инстаграм.

В Гагаринском округе будет работать 6 переписных участка, на стационарных участках перепись проведут 6 переписчика, на счетном участке — 41. Количество контролеров — 6. Среднегодовая численность постоянно проживающего населения в округе составляет 26 424 человека. По состоянию на 31 августа 2021 года на территории округа числится 144 многоквартирных дома, 1291 ИЖС, 970 СОТ и ДСК. Информирование населения проходят через официальную страницу Инстаграм, социальные сети, а также при личных встречах с населением округа.

В селе Табага создан один переписной участок, в работе будет задействовано 6 переписчиков. На территории села Табага на данный момент 98 многоквартирных домов, 480 частных дома. Численность жителей уточняется. Информирование населения о Всероссийской переписи населения проводится путем размещения сообщения в официальной странице Инстаграм, а также в мессенджере Whatsapp.

В микрорайоне Кангалассы будет работать один переписной участок, в работе будет задействовано 4 переписчика. На территории микрорайона количество домохозяйств составляет 568, имеется 45 многоквартирных домов, 87 ИЖС. По состоянию на 1 января 2021 г. в микрорайоне проживает 1701 человек.

В микрорайоне Марха подготовлено 2 переписных участка, в работе будет участвовать 35 переписчиков и 6 контролеров. В микрорайоне 254 многоквартирных дома, 7340 домохозяйств, 3052 дачных, садовых участка, 89 вновь возведенного дома. По состоянию на 1 сентября 2021 года в микрорайоне проживает 18 304 человека. Информирование населения о переписи начнется с 20 сентября 2021 года.

Мы продолжим знакомить вас с ходом подготовки к Всероссийской переписи населения на территории городского округа «город Якутск». С новостями о проведении ВПН-2020 можно ознакомиться на сайте Окружной администрации г. Якутска (https://yakutskcity.ru/project/vserossiyskaya-perepis-naseleniya/).

Всероссийская перепись населения-2020 была перенесена на этот год и пройдет с 15 октября по 14 ноября. Граждане могут пройти перепись дома, дождавшись переписчика, или на переписных участках. Также можно переписаться самостоятельно онлайн на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат опубликует в IV квартале 2022 года. Об этом сообщается на сайте strana2020.ru.

Следует отметить, что в переписи этого года большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях, добавится блок вопросов, посвященных жилищным условиям россиян. Еще добавлены вопросы по трудовой миграции, который позволит узнать, как далеко люди ездят на работу.