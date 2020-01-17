В Якутске идет подготовка к научно-практической конференции

16 января в Окружной администрации города Якутска состоялось очередное заседание научно-технического совета при главе города Якутска. Заседание провел первый заместитель главы города Максим ТРОФИМОВ.

На заседании обсудили вопрос о проведении научно-практической конференции «О проблемах города Якутска». Конференция планируется весной 2020 года.

Как сообщил Максим Трофимов, администрация города Якутска предлагает посвятить конференцию теме вечной мерзлоты, а также обсудить вопросы, связанные со строительством, эксплуатацией зданий, сооружений.

«Некоторые проблемы тянут за собой значительные объемы финансирования, которые город не может себе позволить. Вместе с тем, нам совместно с научным сообществом нужно найти работоспособные проекты, решающие проблемы города, как комплексно, так и по конкретным направлениям», — отметил Максим Трофимов.

Заместитель ректора СВФУ имени М.К. Аммосова по научной и аналитической деятельности, кандидат экономических наук Александр КУГАЕВСКИЙ предложил рассмотреть стратегию развития города Якутска и заранее четко определить темы научно-практической конференции.

«Конференция будет иметь существенное значение для развития города, если пройдет по общим вопросам. Крайне важно рассмотреть технические вопросы по состоянию мерзлых грунтов, засоленности грунтов, а также транспортные, экологические проблемы», — сказал Александр Кугаевский.

Совет принял решение о создании организационного комитета по проведению научно-практической конференции «О проблемах города Якутска». Максим Трофимов поручил членам научно-технического совета внести свои предложения по кандидатурам в оргкомитет, а также определиться с формой проведения научно-практической конференции.

С докладом о проблеме засоленности грунтов на территории города Якутска выступил главный научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, профессор Владимир МАКАРОВ.

Литологический состав городских почво-грунтов Якутска в интервале 0,1-0,2 м преимущественно представлены песками (63%), супесями (18%), суглинками (9%), грунтами смешанного состава (10%).

«В период мониторинга с 1982 года по 2018 год установлено изменение основных геохимических характеристик городских грунтов: солености, величины водородного показателя и солевого состава. Средняя величина засоленности почво-грунтов понизилась с 0,12 до 0,07 %, максимальное значение с 1,45 до 0,65 %. Выяснилось, что чем старее территория, тем выше засоленность грунтов», — сообщил Владимир Макаров.

По итогам заседания структурным подразделениям Окружной администрации будут даны поручения по реализации предложений членов научно-технического совета при главе города Якутска.