В Якутске идет подготовка к Чемпионату мира по мас-рестлингу

IV Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдёт в Якутии 21-27 июня 2022 года. На текущий момент участие подтвердили 236 спортсменов и тренеров из 47 стран. Масштабное спортивное событие посвящено столетию Якутской АССР. Ход подготовки проверил вице-премьер Сергей Местников.

«Министерством спорта России уделяется особое внимание проведению чемпионата мира в Якутске, оказывается организационная и финансовая поддержка», – отметил Местников.

Как сообщил министр по физической культуре и спорту РС (Я) Леонид Спиридонов, на текущий момент подтвердили участие 236 человек из 47 стран, в том числе, 163 спортсмена, 18 тренеров и 23 судьи. Проводится организационная работа по оформлению виз, вопросам транспортного обеспечения, маршрутизации, размещению, питанию и культурной программе.

Проект программы чемпионата мира сформирован и направлен на согласование. Спортивные мероприятия пройдут 23-24 июня в спорткомплексе «Триумф».

25 июня зарубежные гости примут участие в торжественной церемонии открытия «Сэргэ Мадьыны». В этот же день на спортивной площадке в местности Ус Хатынг пройдут финальные поединки чемпионата мира в абсолютной весовой категории среди мужчин и женщин.

В период проведения чемпионата запланировано проведение Конгресса Международной федерации мас-рестлинга. В работе Конгресса примут участие члены Президиума Международной федерации мас-рестлинга, представители стран Международной федерации мас-рестлинга, почетные гости из федеральных структур и руководство Республики Саха (Якутия).

В целях привлечения зрителей и наполнения зрительских трибун прорабатывается вопрос организации розыгрыша по входным билетам во время открытия и закрытия чемпионата.

Сергей Местников по итогам совещания дал поручения по оперативному решению организационных вопросов работы волонтеров, по утверждению билетной программы, проведению медийной кампании, контролю состояния объектов размещения участников.

Руководство республики уделяет особое внимание популяризации якутского национального вида спорта на мировой арене. «Мас-рестлинг, на мой взгляд, – это единственный вид спорта из Якутии, который реально сможет стать олимпийским видом спорта», – отмечал ранее глава республики Айсен Николаев. По словам Ил Дархана, для этого необходимо проводить большую планомерную работу в перспективе 10-20 лет на федеральном и мировом уровнях.