В Якутске идет подготовка к 75-летию Великой Победы

31 июля в Окружной администрации города Якутска состоялось совещание Совета ветеранов города Якутска по вопросам подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В совещании приняли участие заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова, исполняющая обязанности председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель руководителя Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Светлана Горюшинская и первый заместитель председателя Республиканского совета ветеранов, ответственный секретарь республиканских комиссий по подготовке к юбилейной дате Галина Лебедева.

Как сообщила Светлана Горюшинская, в городе Якутске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны, 291 вдова участника войны, 22 жителя блокадного Ленинграда. В столице республики проживают 1864 ветерана тыла и 38 185 ветеранов труда. Из них 4299 человек по возрасту старше 80 лет, 507 человек — старше 90 лет, 4 горожанина перешагнули 100-летний жизненный рубеж. На учете по мерам поддержки «детей войны» состоят 9730 граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

«Управление социальной защиты населения города Якутска выполняет все обязательства по выплате мер социальной поддержки данным льготным категориям граждан. Радует, что люди стали жить гораздо дольше, чем раньше. Такие оптимистические цифры по статистике увеличиваются с каждым годом», — сказала заместитель руководителя ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Светлана Горюшинская.

По словам заместителя главы города Якутска Натальи Степановой, в столице республики в данное время ведется усиленная работа по подготовке к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Основная работа проводится внутри общеобразовательных организаций. Управление молодежи и семейной политики города Якутска также включено в организационный комитет по подготовке празднования юбилейной даты», — подчеркнула Наталья Степанова.

Как отметила и.о. председателя Гордумы Евдокия Евсикова, основная задача празднования годовщины Победы состоит в том, чтобы показать ветеранам благодарность народа, чтобы ветераны чувствовали себя нужными в своем городе, своей республике и стране. «Этот юбилей должен быть самым красивым, теплым, душевным, чтобы ветераны почувствовали себя героями нашего времени», — сказала Евдокия Евсикова.

В ходе совещания прозвучали предложения по обустройству Парка Победы, который планируется построить в следующем году по автостраде 50 лет Октября.

Напомним, Окружная администрация города Якутска продолжает сбор предложений от горожан и общественных коллективов по строительству Парка Победы. Пожелания можно передать через территориальные управления, социальные сети или городской портал OneClickYakutsk https://www.oneclickyakutsk.ru .