В Якутске идет Декада инвалидов — Верь в себя!

В начале декабря традиционно отмечается Декада инвалидов. Вот уже более 25 лет во всем мире празднуют День инвалидов или, иначе говоря, людей с ограниченными возможностями.

«Мы – разные, но мы – равные!» – негласный девиз Декады.

Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения также проводит ряд мероприятий в рамках Декады. Пандемия ввела свои коррективы в сроки, но мероприятия состоялись. Дети соскучились по встречам офлайн, вживую. И вчера состоялась встреча «вживую» с бронзовым призером Паралимпийских игр в Лондоне и Токио по стрельбе из лука Степанидой Артахиновой.

Степанида рассказала детям о своем пути к паралимпийским медалям, об участии в Паралимпийских играх и подготовке спортсменов, провела викторину по итогам встречи, провела мастер-класс по пулевой стрельбе. Детей очень заинтересовал этот вид спорта. «Главное, верь в себя и у тебя все получится!» – мотивировала участников встречи именитая спортсменка, подтверждая призыв своей личной историей успеха. Степанида подарила школе и детям подарки, которые были предоставлены ПАО «Якутскэнерго» и Якутским хлебокомбинатом.