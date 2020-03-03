В Якутске и Нерюнгри проходит V Региональный чемпионат «Абилимпикс»

С 1 по 5 марта в Якутске и Нерюнгри проходит V региональный отборочный этап финала VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2020.

Развитие инклюзивного образования в республике – это важнейшая веха становления Якутии социально-ориентированным регионом, где всем гражданам из разных слоёв общества даётся возможность реализовать свои возможности. В республике чемпионат «Абилимпикс» системно развивается с 2016 года и позволяет создать систему, обеспечивающую эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Нынче региональные отборочные соревнования начались пораньше, для того чтобы сборная республики смогла лучше подготовиться к отборочным соревнованиям Национального чемпионата, который пройдет в ноябре 2020 года.

2 и 3 марта 2020 года церемонии торжественного открытия регионального чемпионата одновременно прошли на соревновательных площадках профессиональных образовательных организаций и республиканских коррекционных школ республики.

В этом году региональный чемпионат собрал 138 школьников, студентов и специалистов чтобы выявить лучших в 19 компетенциях. Среди них: мультимедийная журналистика, резьба по дереву, медицинский и социальный уход, массажист, социальная работа, ресторанный сервис, веб-дизайн, кондитерское дело, предпринимательство, прикладная эстетика, ресторанный сервис и др. Оценивать мастерство участников будут 22 главных, 60 эксперта-компатриота и 36 независимых эксперта — представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций республики.

Победители региональных соревнований будут представлять республику на всероссийском уровне. Финал соревнований состоится в ноябре.

Награждение победителей и призеров состоится 5 марта во Дворце детского творчества в г.Якутск.



