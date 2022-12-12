В Якутске и Хангаласском районе 12 декабря ограничений электроснабжения не будет

В г. Якутске и Хангаласском районе 12 декабря ограничений электроснабжения не будет

Центральные электрические сети уведомляют о том, что 12 декабря в связи с низкой температурой наружного воздуха изменен график ремонтных работ энергетиков с ограничением электроснабжения.

В г. Якутске 12 декабря на КТП «Суворова» работы по техническому обслуживанию подстанции отменены, ограничений электроснабжения не будет по следующим адресам:

09:30-12:00 – Коммунаров 2,12,13,16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32 34 — 40, Рыдзинского 1а, 1/1, 2/1, 3, 4, 5, 6, Халтурина 37, 39, 41, 45,51, 53, 55, 57, 59, 63, К. Цеткин 4/3, 4/4, Строителей 15, 17, 19, 21/1, 23,25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, пер. Маганский 1 — 12, 16, 29, 31, Герцена, Суворова 2,5,7, 8, 13,16, 19,21, 22/1, 26, 26/1, 27, 31, Дальняя 48, 8 Марта 10, 15, 26, – 30, 37, 38, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54 – ремонтные работы.

14:00-16:30 – Коммунаров 2,12,13,16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32 34 — 40, Рыдзинского 1а, 1/1, 2/1, 3, 4, 5, 6, Халтурина 37, 39, 41, 45,51, 53, 55, 57, 59, 63, К. Цеткин 4/3, 4/4, Строителей 15, 17, 19, 21/1, 23,25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, пер. Маганский 1 — 12, 16, 29, 31, Герцена, Суворова 2,5,7, 8, 13,16, 19,21, 22/1, 26, 26/1, 27, 31, Дальняя 48, 8 Марта 10, 15, 26, – 30, 37, 38, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54 – ремонтные работы.

Также работы отменены в Хангаласском улусе.

В других районах Якутии плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком, опубликованным ранее.

Также сообщаем, что энергетики обязаны проводить работы по технологическому присоединению потребителей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 в установленные сроки независимо от температуры наружного воздуха.

Согласно правилам «О принятии дополнительных мер безопасности в условиях низких температур наружного воздуха» эксплуатация специализированной техники на открытой территории при температуре наружного воздуха ниже -40ºС запрещены.

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