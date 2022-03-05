В Якутске и Хангалассе устанавливают новые мусорные контейнеры

В 2021 году субсидия из госбюджета Республики Саха (Якутия) в размере более 7 млн рублей на приобретение контейнеров предоставлена городу Якутск и Хангаласскому улусу на конкурсной основе.

Изготовление контейнеров по заключенным муниципальным контрактам осуществляют ФКУ «Исправительная колония № 1» и ФКУ «Исправительная колония № 3».

Всего закуплено для установки 315 контейнеров для Якутска и 172 контейнера в Хангаласский улус. На сегодняшний день контейнеры находятся в процессе отгрузки. В Якутск уже отгружено 180 контейнеров, а в Хангаласский улус 60 контейнеров.

Отгрузка контейнеров для накопления ТКО осуществляется ежедневно. Исполнение заказа в полном объеме и отгрузка контейнеров планируется до конца марта.

На текущий момент отмечается острая нехватка контейнеров для твердых коммунальных отходов, в том числе и для раздельного накопления.

Отсутствие необходимо количества контейнеров приводит к быстрому захламлению контейнерных площадок, и соответственно, необходимости для частого вывоза ТКО, а это увеличение транспортных затрат у региональных операторов ТКО.

«Для решения данной проблемы в госбюджете республики в прошлом году были предусмотрены более 7 млн рублей на приобретение контейнеров. Министерством проведен конкурсный отбор, по итогам которого получателями определены ГО «Город Якутск» и МР «Хангаласский улус»», — сообщил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов.