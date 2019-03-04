В Якутске и 17 районах республики превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

По данным еженедельного мониторинга, в республике продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отмечено превышение недельных эпидпорогов в 17 районах и Якутске.

Наиболее поражаемыми группами остаются дети до 14 лет, которые составляют 80,5% от заболевших ОРВИ. Среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие детские сады, и школьники от 7 до 14 лет.

«По данным лабораторного мониторинга в пейзаже циркулирующих вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии, которые составили 23% от числа положительных проб у обследуемых лиц. Среди них доминируют вирусы парагриппа», — сообщило в понедельник Управление Роспотребнадзора по Якутии.

Напомним, что ученики с 1 по 8 классы школ Якутска и пригородов ушли с 28 февраля по 7 марта на карантин.

Также ограничительные мероприятия, в том числе полные и частичные, введены в образовательных учреждениях 23 районов республики.