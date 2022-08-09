В Якутске хозяйская собака напала на ребенка

В Якутске во время бесконтрольного выгула хозяйская собака напала на ребенка и укусила в область живота и оставила царапины на ноге. Несчастный случай произошел 6 августа во дворе дома улицы Крупской, 37. Об этом сообщил руководитель МКУ «Управа Автодорожного округа» Николай Обоюков.

Мальчик смог убежать, подняться на детскую горку. Про происшествие он умолчал, поэтому его поздно доставили в медицинское учреждение.

«Полиция по заявлению отца ребенка материалы происшествия передала Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия) для привлечения владельца собаки к административной ответственности», — добавил руководитель Управы Автодорожного округа.

Федеральным Законом РФ N498 «Об ответственном обращении с животными» не допускается свободный выгул домашних животных. Выгул должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

Нельзя допускать свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов и тем более на детских и спортивных площадках.

Призываем всех владельцев домашних животных не допускать повторения подобных ситуаций.