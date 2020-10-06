В Якутске хотят ускорить процедуру банкротства крупного застройщика

Вопрос завершения строительства жилого дома по улице Кальвица застройщика ООО «Строймонтаж-2002» в Якутске обсудили на общем собрании с дольщиками в министерстве строительства республики.

Было отмечено, что вопрос о предоставлении поручительства со стороны государственных органов республики в кредитные организации не может быть рассмотрен положительно, поскольку предприятие находится в предбанкротном состоянии и не может отвечать по своим обязательствам. Соответственно, завершение строительства объекта силами «Строймонтаж-2002» возможно только при условии привлечения средств самим застройщиком.

«24 сентября на совещании мы дали «Строймонтаж-2002» срок в две недели для подготовки решения по завершению строительства. Сегодня никто готовое решение не услышал, опять старая песня о завтрашнем дне и нехватке времени», — отметил и.о. премьера республики Андрей Тарасенко.

Поэтому по итогам обсуждения решено следующее: до пятницы застройщик должен представить документы в Союз строителей Якутии для получения займа и представить в правительство перечень имущества, который может быть использован в качестве залога для получения кредита, чтобы продолжить строительно-монтажные работы в 2020 году. Если документы не будут представлены или окажутся недействительными, то в соответствии с установленным законодательством будет запущен процесс ускорения процедуры банкротства предприятия.

Признание застройщика банкротом позволит запустить механизм поддержки федерального Фонда защиты прав дольщиков. При передаче объекта Фонду строительство дома будет завершено с финансовой поддержкой Фонда, дольщики получат квартиры, а кто желает – денежную компенсацию.

Многоквартирный жилой дом по ул. Кальвица в квартале 43 г. Якутска включен в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением сроков завершения строительства по вине застройщика, который по сей день не выполнил свои обязательства перед 190 гражданами. Стройку планировалось завершить в 2018 году, на сегодня готовность объекта составляет 65%.