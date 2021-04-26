В Якутске хотят создать филиал пункта передержки бездомных животных

В Якутске рассматривают возможность строительства частных приютов для безнадзорных животных, путем привлечения внебюджетных источников финансирования. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации Якутска даны рекомендации МКУ «Агентство земельных отношений», совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений, рассмотреть возможность выделения земельных участков для этих целей.

22 апреля состоялось совещание Департамента жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации Якутска, Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) и благотворительного фонда «Помоги выжить» по вопросу обращения с безнадзорными животным на территории городского округа.

Директор Пункта передержки Якутска Екатерина БЕЗРУЧЕНКО доложила о деятельности фонда «Помоги выжить». Напомним, в августе прошлого года городской пункт передержки безнадзорных животных передан благотворительному фонду.

В 2021 году через Пункт передержки прошли 717 собак, в том числе отлов и привод. Привод от населения составил 176 собак, отловлена 541 особь. Прошло через программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск)

495 собак, 317 собак забрали домой новые владельцы, а также безответственные хозяева, выпустившие своих питомцев на самовыгул.

«Привод у нас есть даже из города Покровска и Намцев, то есть к нам привозят даже из других населенных пунктов», — сообщила директор благотворительного фонда «Помоги выжить» и Пункта передержки Екатерина Безрученко.

В связи с новыми требованиями федерального закона «Об ответственном отношении с животными» нагрузка на помещение пункта возросла. При осуществлении программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) животное должно содержаться в помещение на протяжении 30 дней. Стерилизация женских особей является полостной операцией, после которой животное необходимо содержать в теплом помещении в течение всего послеоперационного периода.

Также в зимний период в Якутске невозможно выпустить безнадзорную собаку в среду обитания. Центральные регионы России не сталкиваются с данной проблемой, в Якутии же экстремально низкие температуры зимой – ежегодное явление. Таким образом, в течение декабря, января и февраля в Якутске выпуск безнадзорных животных в естественную среду приостанавливается и действующий Пункт передержки испытывает серьезную нагрузку.

«В новом филиале мы могли бы содержать щенков и мелкие породы собак, у которых есть шанс обрести новых хозяев», — прокомментировала Екатерина Безрученко. Также стоит острая необходимость в пристрое к существующему Пункту передержки.

Отметим, что пункты передержки запрещено размещать в жилых районах, расстояние до ближайшего жилого дома должно быть не менее 150 метров.

МКУ «Агентство земельных отношений», совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений, рассмотрит возможность предоставления земельного участка для строительства филиала.